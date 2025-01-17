Казахстан и Россия договорились внедрить ИИ в работу госаудиторов

Аудиторы Казахстана и России встретились в Москве и обсудили ряд важных вопросов сотрудничества.

Искусственный интеллект внедрят аудиторы Счетной палаты России и Высшей аудиторской палаты Казахстана. Об этом было заявлено на встрече госаудиторов в Москве, куда казахстанская делегация приглашена для в мероприятиях по случаю 30-летия Счетной палаты. Казахстанская делегация приняла участие в расширенном заседание Коллегии Счетной палаты России, к работе которого также были приглашены представители высших органов аудита Азербайджана, Алжира, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана, передает Sputnik.

Состоялась двусторонняя встреча председателя Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова с главой Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком. Коллеги обсудили недавние результаты многопланового взаимодействия двух ведомств и рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества на ближайшие годы.

В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества председатель Алихан Смаилов обозначил внедрение электронного аудита, применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также повышение квалификации госаудиторов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество укреплялось. Будем рады дальнейшей работе по обмену опытом и взаимной поддержке», — сказал Алихан Смаилов.

Борис Ковальчук также выразил готовность продолжать продуктивное взаимодействие по всем приоритетным направлениям развития аудита, и, в частности, в сфере повышения прозрачности и эффективности государственных закупок, совершенствования регионального аудита и др.