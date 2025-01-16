В Казахстане будут производить высокотехнологичные дроны

При поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST» компания Yesil Technology наладит производство промышленных беспилотных дронов.

Проект подразумевает строительство производственной и научно-исследовательской зоны площадью 50 000 квадратных метров. Зона будет включать цех по производству аккумуляторов, научно-исследовательский центр, хранение полного цикла машин, испытательную площадку для летательных аппаратов и др. Ожидается, что запуск производства создаст 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка $12 млн. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также рынки стран Центральной Азии.

Компания Yesil Technology, дочерняя организация китайской «Shaanxi Kaizhuo Electronic Technology Co., Ltd», была создана в марте 2024 г. Деятельность компании сосредоточена на разработке коммуникационных связей для беспилотных летательных аппаратов и производстве готовых устройств. Так, компания стремится к глубокой интеграции передовых технологий БПЛА в мониторинг сельского хозяйства, защиту окружающей среды, охрану специальных объектов, аварийно-спасательные работы, противодействие БПЛА и другие области применения.

Согласно данным Всемирной федерации беспилотных летательных аппаратов, в 2024 г. объем мирового рынка экономики малых высот составил $318,64 млрд, а к 2050 г. этот показатель превысит $8.8 трлн. В Китае, например, объем рынка экономики малых высот в 2023 г. составил $68,65 млрд, в 2024 г. — $79 млрд, а в течение следующих пяти лет прогнозируется его среднегодовой рост на уровне 16,03%. За этими впечатляющими цифрами стоит широкое и глубокое применение беспилотных летательных аппаратов в самых разных областях.

«Экономика малых высот благодаря своим уникальным преимуществам меняет мировую промышленную структуру. Она эффективно применяется во многих сферах, открывая новые пути для экономического развития. От сельского хозяйства и защиты лесов до логистики, от геодезии до аварийно-спасательных операций — спектр применения экономики малых высот постоянно расширяется, а ее потенциал безграничен», — отметил председатель правления KAZAKH INVEST Ержан Елекеев.

«Yesil Technology активно привлекает выдающихся ученых и исследователей со всего мира, сосредоточив усилия на решении ключевых проблем, таких как ограничение дальности полета беспилотных летательных аппаратов, точность интеллектуального уклонения от препятствий, точность и стабильность навигации, которые сдерживают развитие отрасли. Сегодня наша продукция уже обладает способностью стабильно работать в сложнейших условиях и точно выполнять задачи, предоставляя пользователям спокойное и надежное авиационное обслуживание. Yesil Technology не только сосредоточена на обновлении и улучшении продукции, но и берет на себя важную миссию по подготовке местных кадров в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с научными организациями и компаниями для разработки программ обучения, чтобы технологии укрепились, а кадры повышали свою квалификацию», — подчеркнул глава Yesil Technology Юннин Хуэй.