Иностранных IT-специалистов будут привлекать в Казахстан благодаря упрощенной выдаче РПП

С 15 января 2025 года запущен пилотный проект Digital Nomad Residency по выдаче разрешения для специалистов в сфере IT-услуг на постоянное жительство в Казахстане.

Пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК» для специалистов в сфере информационно-коммуникационных услуг оказывается посредством подсистемы «Автоматизированное рабочее место государственного органа» Интегрированной информационной системы для «Центров обслуживания населения» (АРМ ГО ИИС «ЦОН») некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация „Правительство для граждан“». Государственная услуга оказывается территориальным органом миграционной службы МВД РК посредством АРМ ГО ИИС ЦОН и информационной системы миграционной полиции, передает Zakon.kz.

Услугополучатель, то есть иностранный IT-специалист, при условии наличия ИИН и ЭЦП, подает заявление на портале Astanahub в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа (МЦРИАП) о соответствии перечню востребованных профессий с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.

Перечень документов для получения ходатайства включает следующие документы:

— копия заграничного паспорта, срок действия, которого на день подачи заявления свыше 180 календарных дней;

— сканированный вариант диплома (при наличии);

— портфолио;

— портретное изображение (оцифрованная фотография) размером 35×45 мм;

— сканированный вариант сертификата о повышении квалификации;

— резюме;

— мотивационное письмо;

— документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.

После проведения первичного скрининга на полноту и соответствие требованиям и одобрения заявки Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» предоставляет заявителю допуск к участию в следующем этапе, уведомив посредством портала Astanahub, либо на адрес электронной почты в течение 2 рабочих дней, предоставив выбор времени в календаре.

Следующий этап верификации проводится путем видео-интервью, результаты которого фиксируются и передаются в МЦРИАП на утверждение. По итогам проверки и анализа представленных данных МЦРИАП подписывает ходатайство о верификации квалификации заявителя с использованием ЭЦП через портал Astanahub. В случае отказа заявки по результатам верификации АКФ ПИТ направляет заявителю уведомление с пояснением причин в личный кабинет на портале, либо на адрес электронной почты.

Иностранный IT-специалист, получивший предварительное РПП, по прибытию в РК проходит медицинское обследование, заключает договор о предоставлении жилья и проходит дактилоскопирование в отделе МС по месту пребывания, после чего обращается в ЦОН с заявлением о выдаче РПП в Республике Казахстан с приложением пакета документов. Сотрудник ЦОН в течение 1 рабочего дня осуществляет сверку документов по номеру предварительного РПП и оформляет заявление на оказание государственной услуги посредством АРМ ГО ИИС ЦОН. Далее оригиналы документов посредством курьерской службы направляются в Управление миграционной службы Департамента полиции.

При получении РПП иностранный IT-специалист обращается в ЦОН для постановки на регистрационный учет и оформления вида на жительство.

Пилотный проект Digital Nomad Residency проводится в Алматы и Астане и действует до 31 декабря 2025 года.