Ужесточить требования к работе агрегаторов такси призвала депутат Смышляева

Ежегодно одним из крупных агрегаторов обрабатывается порядка 25 млн заявок.

Разработать меры для безопасных пассажирских перевозок призвала депутат мажилиса, член фракции AMANAT Екатерина Смышляева. В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра Смышляева отметила, что в прошлом году на дорогах Казахстана в ДТП погибло 2579 человек. Среди них — пассажиры такси, по которым отдельная статистика не ведется. Депутат напомнила, что пассажиры выбирают агрегаторов пассажирских перевозок из-за комфорта. Так, ежегодно одним крупным агрегатором обрабатывается порядка 25 млн поездок, передает Liter.kz.

При этом большинство платформ выступают только «доской объявлений» для водителей и пассажиров. Требования к участникам предъявляются минимальные или не предъявляются вообще.

«Принятые Министерством труда меры по регулированию отношений платформ с самозанятыми частично решают проблемы водителей, налогов, но никак не пассажиров. Кроме того, на рынке есть перевозчики, которые работают через социальные сети и мессенджеры. Такие услуги вообще никак не отслеживаются», — говорится в запросе.

В итоге пассажиры не застрахованы во время поездок, им не выдают билеты, водители не проходят медосмотр и предрейсовый контроль и т. д.

«Вместе с тем нужно признать, что современные платформы навсегда вытеснили регулярные маршруты и классические диспетчерские службы. Услуги такси стали доступней. Назад пути нет. Это очень удобно, но пока за комфорт мы платим своим здоровьем и жизнями. Поэтому решение вопросов безопасности пассажирских перевозок не терпит отлагательств. Необходимо обеспечить выполнение требований действующего законодательства», — заявила Екатерина Смышляева.

Депутат предложила принять ряд мер, которые повысят безопасность пассажирских перевозок.

Во-первых, обеспечить цифровую верификацию водителей при получении заказа и/или регистрации на платформе в момент оплаты взноса. Для этого интегрировать информационные системы агрегаторов такси с государственными информационными системами, содержащими информацию о наличии у водителя водительских прав нужной категории, технического осмотра, страхования гражданско-правовой ответственности перед пассажиром.

Во-вторых, при регистрации ДТП указывать данные о категории перевозок (частные/коммерческие), а также о перевозчике и платформе, где был получен заказ.

В-третьих, при оплате поездок отражать в платежных документах информацию о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.

В-четвертых, усилить государственный и организовать общественных контроль за соблюдением законодательства в сфере пассажирских перевозок.