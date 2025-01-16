Касым-Жомарт Токаев заявил о создании Международного совета по ИИ

Новый совет будет работать под его руководством.

Создается Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под руководством президента Казахстана. Об этом Касым-Жомарт Токаев рассказал на встрече с экспертами в области ИИ в Абу-Даби. В ходе рабочего визита в ОАЭ Президент РК участвовал во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта. Выступая перед участниками мероприятия, он отметил, что ИИ — одна из ключевых движущих сил современного прогресса, передает Sputnik.

«В Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала. В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества.

Токаев подчеркнул, что ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. По его словам, успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.

Глава государства также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений. Он отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.

«В сфере образования мы представили инновационную программу Al-Sana, которая призвана способствовать развитию человеческого капитала в области ИИ. Программа обеспечивает междисциплинарную подготовку специалистов из разных отраслей и способствует разработке передовых решений в сфере ИИ», — добавил Президент.

В завершение он призвал участников мероприятия к сотрудничеству в различных областях: от научных исследований до установления этических стандартов.