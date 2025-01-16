Российский Gamedev придал импульс казахстанскому сегменту производства видеоигр

По итогам 2024 года на игры для ПК приходится 43,2 млрд долларов.

Согласно информации компании Newzoo, специализирующейся на видеоиграх и данных об игроках, в 2024 году объем мирового рынка видеоигр должен был составить 187,7 млрд долларов — на 2,1% больше, чем за 2023 год, но все же меньше, чем в рекордном 2021 году. При этом аналитики прогнозируют рост к 2027 году до 213,3 млрд долларов, передает Ranking.kz.

Также отмечается, что рынок компьютерных игр растет быстрее, чем рынок мобильных игр, достигший пика в период пандемии. Так, объем мирового рынка компьютерных игр по итогам 2024 года, по предварительным данным, должен был увеличиться на 4%, в то время как объем рынка мобильных игр — на 3%. Объем рынка консольных игр, наоборот, ожидало сокращение на 1%.

По итогам 2024 года на игры для ПК приходится 43,2 млрд долл., на консольные игры — 51,9 млрд долл., на мобильные — 92,6 млрд долл. Стоит отметить, что удельный вес компьютерных игр за год вырос с 21,9% до 23%. На долю консольных игр пришлось 27,7%, на долю мобильных — 49,3%. В то же время прогнозируется, что доля рынка мобильных игр с 2025 года продолжит уменьшаться, рынок компьютерных игр будет демонстрировать стабильный рост, а консольные игры опередят игры для ПК и займут долю в 30% к 2027 году.

Численность геймеров в мире выросла на 4,5%, до 3,42 млрд человек. К 2027 году, по прогнозам, она увеличится до 3,76 млрд человек. Большинство геймеров — 2,85 млрд человек — играет в мобильные игры, что неудивительно, ведь мобильный телефон есть практически у каждого жителя планеты. Численность ПК-геймеров составляет 908 млн человек, численность «консольщиков» — 630 млн человек. Стоит отметить, что все три сегмента видеоигр использует 15% всех геймеров. Доля тех, кто играет в компьютерные и мобильные игры, составляет 16%, а удельный вес любителей консольных и мобильных игр — 13%. При этом лишь 4% геймеров играют в игры как для ПК, так и для консолей.

В региональном разрезе подавляющее большинство геймеров проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 1,81 млрд человек. Следом идут Ближний Восток и Африка: 559 млн человек. Меньше всего геймеров насчитывается в Северной Америке: 244 млн человек.

В Казахстане рынок компьютерных игр в последние два года показывает небывалый рост. Так, объем оказанных услуг по изданию компьютерных игр за январь–сентябрь 2024 года составил 4,1 млрд тг — на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Для справки: в январе–сентябре 2022 года на этот сегмент приходилось лишь 78,5 млн тг, а в рекордном для мира 2021-м — лишь 90,4 млн тг, не говоря уже про январь–сентябрь 2020 года, когда показатель составлял лишь 3,9 млн тг.

Столь стремительный рост произошел в первую очередь за счет релокации в Казахстан российских компаний.