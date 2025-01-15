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36 нелегальных криптообменников ликвидировано в РК в 2024 году

    Развитие электронной торговли позволит увеличить налоговые поступления в 2 раза

    Об этом заявили в Ассоциации «Цифровой Казахстан».

    15 января 2025 16:05, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество

    Председатель совета Ассоциации «Цифровой Казахстан» Денис Степанцев на заседании правительства озвучил предложения по развитию электронной торговли в Казахстане.

    В частности, он предложил следующие меры:

    — Упрощение ввоза товаров для МСБ: снижение общей ставки до 15-22%.
    — Упрощение таможенных процедур: полная цифровизация процесса сертификации и упрощение таможенного документооборота; сокращение сроков оформления товаров.
    — Интеграция локальных маркетплейсов с таможенными системами: автоматизация процессов для ускорения и удешевления торговли.
    — Введение обязательной сертификации товаров, покупаемых на иностранных площадках.
    — Введение пошлин на товары, покупаемые на иностранных платформах.

    Спикер добавил, что эти меры позволят увеличить налоговые поступления в два раза — до 626 млрд тенге к 2025 году, создать 500 тыс. рабочих мест в течение четырех лет, улучшить прозрачность рынка.

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