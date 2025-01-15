Развитие электронной торговли позволит увеличить налоговые поступления в 2 раза

Об этом заявили в Ассоциации «Цифровой Казахстан».

Председатель совета Ассоциации «Цифровой Казахстан» Денис Степанцев на заседании правительства озвучил предложения по развитию электронной торговли в Казахстане.

В частности, он предложил следующие меры:

— Упрощение ввоза товаров для МСБ: снижение общей ставки до 15-22%.

— Упрощение таможенных процедур: полная цифровизация процесса сертификации и упрощение таможенного документооборота; сокращение сроков оформления товаров.

— Интеграция локальных маркетплейсов с таможенными системами: автоматизация процессов для ускорения и удешевления торговли.

— Введение обязательной сертификации товаров, покупаемых на иностранных площадках.

— Введение пошлин на товары, покупаемые на иностранных платформах.

Спикер добавил, что эти меры позволят увеличить налоговые поступления в два раза — до 626 млрд тенге к 2025 году, создать 500 тыс. рабочих мест в течение четырех лет, улучшить прозрачность рынка.