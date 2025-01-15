В Казахстане ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов

Соответствующее постановление принято казахстанским Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничен одним годом. Об этом заявлено в постановлении АРРФР о внесении изменений в правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исключения составляют карты, выпущенные на субъекты предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов, передает Sputnik.

Национальным регулятором рынка также установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, которые имеют характеристики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. В частности, введены лимиты выдачи карт на одного клиента и ужесточены требования к проверке операций физлиц, обладающих более чем пятью картами.