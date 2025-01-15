Как оцифруют рынки и магазины у дома, рассказал глава Минторговли

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли и интеграции цифровизировать всю торговлю в Казахстане, вплоть до магазинов у дома.

Глава Минторговли Арман Шаккалиев отметил, что должно быть цифровое зеркало розничной торговли и меры по вовлечению в процесс не только магазинов у дома, но и рынков, передает Zakon.kz.

«Банки предусматривают более доступные оборотные средства, комиссию за эквайринг тем, кто переходит в цифровой формат. По цифровизации рынков, мы начали пилот в Алматы, чтобы все они были в цифровом формате. Что это значит? У них должен быть цифровой след, расчетный терминал, об этом идет речь — вовлечь и стимулировать продавцов работать в микс: и онлайн, и офлайн», — пояснил Арман Шаккалиев.

Министр высказался также и о том, что будет со стихийными рынками.

«У нас есть двухлетний план, эта работа прошлым годом не закончилась, она продолжается. У нас большая программа этого года по модернизации. В прошлом году все, что было запланировано, мы провели. Это тоже наш основной фокус, где мы будем осуществлять контроль. Это для нас тоже важно, потому что те рынки, которые не пройдут модернизацию, будут пытаться возмущаться, хотя на эту программу совокупно порядка 10 лет ушло», — резюмировал Арман Шаккалиев.