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36 нелегальных криптообменников ликвидировано в РК в 2024 году

    Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане

    Руководство Министерства торговли и интеграции вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.

    15 января 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет

    Глава ведомства Арман Шаккалиев предлагает внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов. Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

    Поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.

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