Развитие электронной торговли позволило создать более 300 тысяч рабочих мест

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития электронной торговли.

Электронная торговля занимает важный сегмент мировой экономики. Только в 2024 году более 2,7 млрд человек совершили покупки онлайн, а общая сумма продаж составила порядка $6,3 трлн.

По данным Министерства торговли и интеграции, в Казахстане по итогам прошлого года объем рынка электронной торговли составил 3,2 трлн тенге, его доля от общего объема розничной торговли достигла 14,5%. Отрасль позволила создать более 300 тыс. рабочих мест, а рост производительности труда составил более 30% по отношению к традиционным магазинным и рыночным продажам.