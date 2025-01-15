Инфраструктуру рынка электронной торговли активно развивают в Казахстане

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова на заседании правительства отметила, что для обеспечения роста электронной торговли в республике развивается сеть современных складских комплексов.

Она подчеркнула, что стремительный рост электронной коммерции открывает для Казахстана уникальное окно возможностей. Это не просто цифры роста — это развитие предпринимательства в регионах и усиление позиций Казахстана как логистического хаба Центральной Азии. И здесь ключевая роль Казпочты — обеспечить надежную инфраструктуру для рынка электронной торговли.

По прогнозам, к 2029 году количество посылок на человека достигнет уровня развитых стран — 27 посылок в год. Это будет способствовать росту как локальных игроков, так и трансграничной торговли. Доля международных маркетплейсов достигнет 19%. Казпочта уже сегодня выступает инфраструктурной платформой, сотрудничая как с локальными, так и с международными игроками, обеспечивая доступ к электронной торговле по всей территории страны.

«Компания создала комплексную экосистему логистических сервисов. Более 10 тыс. предприятий МСБ и ключевые маркетплейсы доверяют нам полный цикл услуг: от фулфилмента до последней мили, от экспресс-доставки до финансовых сервисов. Это позволяет нашим партнерам фокусироваться на развитии бизнеса, пока мы обеспечиваем надежную инфраструктуру доставки», — подчеркнула Асель Жанасова.

Она также добавила, что в стране создаются цифровые сервисы, которые открывают казахстанцам доступ к товарам глобальной электронной торговли. В частности, Qazpost Keruen обеспечивает прямой доступ к ведущим маркетплейсам США, Китая, Германии и Южной Кореи. Qazpost Keden упрощает таможенное оформление, а почтовые сервисы обеспечивают удобную доставку по всей стране.

Также для обеспечения роста электронной торговли развивается сеть современных складских комплексов. Совместно с международными партнерами планируется построить мультимодальные склады в Алматы, Актобе, а также Актюбинской, Алматинской и Туркестанской областях общей площадью более 85 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составляет порядка $100 млн. Это усилит логистическую инфраструктуру как для внутреннего, так и для трансграничного рынка.

Для удобства покупателей развивается сеть пунктов выдачи Homepost. Это позволяет получать заказы рядом с домом, в удобное время, без ожидания курьера.

«Одновременно мы вовлекаем малый бизнес в электронную торговлю — предприниматели могут открыть точку под брендом Homepost. От текущих 180 точек мы расширим сеть до тысячи к середине 2025 года, сделав получение как локальных, так и международных посылок максимально удобным для клиентов. Наша цель — стать единым интегрированным оператором для рынка электронной торговли. Для бизнеса мы создаем экосистему управления доставкой, складами, таможенной очисткой и финансированием через единое приложение. Для покупателей — удобную инфраструктуру получения заказов и проведения платежей. Это комплексное решение ускорит развитие электронной торговли в Казахстане», — заключила Асель Жанасова.