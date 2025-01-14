Казахстан предложил перенести отмену роуминга в ЕАЭС

Продлить подготовку по выравниванию условий предоставления мобильного роуминга и снижению цен на услугу на территории стран ЕАЭС еще на пять лет предлагает РК.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК выступило с инициативой продлить подготовительную работу по отмене роуминга и перенести решение этого вопроса с 2025 на 2030 год. В марте 2023 года появилась информация, что Россия к 2025 году намерена отменить роуминг с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией. До конца 2024-го операторы должны были пересмотреть цены на мобильную связь на территории этих государств, передает Sputnik.

Однако в мае 2024 года министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович сообщил, что работу по внедрению правил использования «справедливых тарифов» завершат к 1 апреля 2025 года. При этом тарифы всех стран соглашения должны быть приближены к домашним.

Однако, как считают в Казахстане, для установления «справедливых тарифов на услуги сотовой связи» нужна детальная проработка таких аспектов, как технический, организационный, коммерческий, а также вопросов безопасности и биллинга.

«Учитывая необходимость дополнительной проработки указанных вопросов в разрезе каждой страны и оператора связи, предложено продлить реализацию плана до срока не ранее 2030 г.», – говорится в сообщении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. В итоге срок реализации проекта предлагается перенести с 2025 на 2030 год.