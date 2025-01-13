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36 нелегальных криптообменников ликвидировано в РК в 2024 году

    Президент РК принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта

    Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие.

    13 января 2025 11:07, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации.

    Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.

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