Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах

Презентован пилотный проект по мониторингу загрузки общественного транспорта.

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о работе общественного транспорта города. Он напомнил, что за последние два года в столице на линию выпустили более 700 новых автобусов, что позволило обновить парк общественного транспорта на 45%, передает Kazpravda.kz.

«Посетил офис Центральной диспетчерской службы CTS. Этот центр осуществляет мониторинг и контроль всех автобусов по городу: видит статус общественного транспорта, приезжает ли на линию вовремя, необходимо ли скорректировать работу автобусов во время заторов, интенсивность дорожного движения. В городе увеличен пассажиропоток на 26%. К примеру, если в 2023 г. пассажиропоток в день составлял в среднем 755 тыс. пассажиров, то в 2024 году — уже 950 тыс. человек. За счет внедрения Bus Lane уменьшилось время ожидания автобусов, а средняя скорость транспорта увеличилась до 16 км/ч. На участках, где внедрены умные светофоры, средняя скорость транспорта увеличена до 30 км/ч», — поделился аким.

Помимо этого, был презентован пилотный проект по мониторингу загрузки автобусов. Система будет «видеть», сколько конкретно безбилетников в каждом автобусе. Это позволит более эффективно работать департаменту транспортного контроля и увеличит выявляемость безбилетников. Также презентована концепция единого центра управления транспорта на базе CTS.

«Если сейчас в режиме реального времени видим статус по автобусам, то планируется этот проект реализовать также с коммунальными службами города: сколько уборочной и поливочной техники на линии и т. д.», — пояснил Женис Касымбек.