Комитет госдоходов напомнил об ответственности за мобильные переводы

В ведомстве рассказали, какие факторы могут вызвать интерес налоговиков.

Комитет государственных доходов организовал брифинг, чтобы еще раз напомнить казахстанцам о мобильных переводах и дать пояснение по возникающим вопросам вокруг налогов. Лица, получившие мобильные переводы от 100 и больше разных людей три месяца подряд, попадают в поле зрения налоговиков, и по ним банки предоставляют сведения, пояснили в комитете, передает Sputnik.

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Дина Кусаинова дала пояснения: «Если мне — физическому лицу, от каждого из вас будет перевод, то здесь роль играет не сумма, а количество переводов. Если будут переводы от более 100 человек три месяца подряд, только в этом случае человек попадает под контроль. Человек, использующий мобильные переводы в личных целях, например родным или детям…когда пересылаете друг другу в личных целях — это не контролируется».

Под контролем — предприниматели, не использующие свои бизнес-счета. Зачастую они занижают свой доход. Об этом говорит и статистика.

«За первое полугодие 2024 года у нас 76% практически показали доход менее 5 миллионов тенге за полгода. Если делить на 6 месяцев и 30 дней, то выручка должна быть 27 тысяч в день всего лишь. В каком магазине у дома выручка 27 тысяч? Просто предприниматели сами занижают свой доход», — говорит Дина Кусаинова.

Она напомнила об ответственности предпринимателей за отказ в приеме банковских платежей. На первый раз будет предупреждение, при повторном нарушении — штраф в 40 МРП или 157 280 тенге.

Также она обратила внимание на показатели Нацбанка по переводам. За 2023 год объем платежей за товары и услуги по стране составил всего лишь 55,3 триллиона тенге. А объем переводов — почти 80 триллионов. Поэтому контроль нацелен на тех людей, которые получают доход через мобильные переводы, занижая свой доход.

«Почти полтора месяца дается человеку на разъяснение. Если он игнорирует КГД, то ему приостанавливают расходные операции. Необходимо своевременно выполнять свои обязательства», — напомнила Кусаинова.