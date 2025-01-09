Операторам спутникового ТВ просубсидируют затраты на приемные устройства

Цель программы – стимулирование физических или юридических лиц на приобретение спутниковых приемных устройств отечественных операторов спутникового телерадиовещания.

Министерство культуры и информации сообщило о начале программы субсидирования части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств. По данным МКИ, это позволит снизить затраты граждан на оборудование и повысить доступность отечественного телерадиовещания, передает Kazpravda.kz.

Срок субсидирования составляет не более трех лет. Субсидии выделяются на реализацию не более 50 тысяч спутниковых приемных устройств в год.

В целях обеспечения прозрачности и открытости процесса при министерстве создана постоянно действующая комиссия. Порядок предоставления субсидирования утвержден приказом исполняющего обязанности министра культуры и информации Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года № 551-НҚ.

Министерство приглашает операторов спутникового телерадиовещания, работающих на территории Республики Казахстан, принять участие в программе.