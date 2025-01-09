АО НИТ привлекло 3 млрд тенге через выпуск облигаций

Размещение облигаций позволило НИТ выйти на рынок долгового капитала, что является важным этапом в дальнейшем развитии компании.

27 декабря 2024 года АО «Национальные информационные технологии» успешно разместило свои первые облигации на Казахстанской фондовой бирже. Компания привлекла 3 млрд тенге под 19% годовых.

Всего в торгах приняло участие 6 участников, подано 8 заявок. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 16,5%, на долю брокерско-дилерских организаций — 53%, на долю других институциональных инвесторов — 29,8%, на долю физических лиц — 0,7%.

Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, будут направлены на развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных услуг, которые обеспечивают работу государственных органов Казахстана. АО «Национальные информационные технологии» — ведущий поставщик цифровых решений для государственных органов Казахстана. Компания была основана в 2000 году и специализируется на оказании информационно-коммуникационных услуг. Среди реализуемых проектов — портал электронного правительства, е-Лицензирование, мобильное приложение eGov Mobile, проект Smart Bridge и др.

Облигация — это долговая ценная бумага, которая позволяет компаниям привлекать средства на развитие. Покупая облигацию, инвестор получает фиксированный доход в виде процентов. Облигациям компании присвоено сокращенное обозначение (торговый код) NITCb1. Первый процентный платеж ожидается в июне 2025 года.