Ozon Казахстан открыл новый фулфилмент-центр в Алматы

Инвестиции маркетплейса в современное оборудование и IT-инфраструктуру на объекте уже превысили 5 млрд тенге.

18 декабря маркетплейс Ozon Казахстан запустил первую очередь крупнейшего в Казахстане логистического комплекса в Алматинской области. С открытием нового фулфилмент-центра сроки доставки товаров в регионе сократятся вплоть до 1 дня. Комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок.

Компания запустила операции в первом блоке центра общей площадью 20 тысяч кв. метров. В 2026 году маркетплейс планирует ввести в эксплуатацию второй блок, площадь которого также составит 20 000 квадратных метров по полу. С расширением в два раза логистический комплекс сможет разместить около 22 млн товаров стандартного размера и ежедневно обрабатывать порядка 595 000 таких заказов. Кроме того, запуск этого объекта обеспечит создание более 3 000 рабочих мест.

«Мы видим постоянно растущий спрос на услуги маркетплейса в Казахстане: растет количество заказов, увеличивается число продавцов и их оборот. Наша цель — сделать доставку товаров для жителей Алматы и соседних областей максимально удобной и быстрой, а покупки — выгодными для жителей страны. Открытие этого логистического комплекса позволит нам добиться этих целей, а также снизит затраты местных предпринимателей на поставки товаров», — отмечает Мольдер Рысалиева, генеральный директор Ozon Казахстан.

За последние два года логистическая инфраструктура Ozon увеличилась более чем в три раза и на сегодняшний день превышает 3 млн квадратных метров. В России и странах СНГ уже действует 46 фулфилмент-центров, более 150 сортировочных центров и более 50 тысяч пунктов выдачи заказов.

Ozon Казахстан развивает логистическую инфраструктуру в стране с 2021 года, сегодня ее общая площадь превышает 43 000 квадратных метров. На территории Казахстана уже работает 8 логистических центров — в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Шымкенте и Костанае. Кроме того, активно развивается и сеть пунктов выдачи заказов.