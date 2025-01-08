InDrive оказался Рядом

Сервис перевозок InDrive инвестировал в «Рядом» от Choco.

InDrive, глобальный игрок в области райд-хейлинга, сделал стратегическую инвестицию в сервис доставки продуктов «Рядом». Как отметил Рамиль Мухоряпов, глава Choco, это поможет поддержать амбициозные планы компании по дальнейшему росту.

«В „Рядом“ сложилась одна из сильнейших команд на рынке, а с ресурсами глобального InDrive мы продолжим открывать дарк-сторы, инвестировать в развитие собственных высококачественных private-labels, строить надежную технологическую и логистическую инфраструктуру, чтобы реализовать свое глобальное видение по изменению того, как люди во всем мире покупают продукты. Дать каждому возможность не ходить в магазин, потому что мы доставим быстрее — за 10-15 минут. Дать людям выбор из высококачественных продуктов по справедливым ценам», — высказался Рамиль Мухоряпов.

Он добавил, что на нынешнем этапе команде сервиса удалось задать высокие стандарты работы — добиться среднего времени доставки в 15-17 минут даже в декабре, внедрить принцип «Не понравились продукты — вернем деньги за 1 секунду. Без вопросов», вывести дарк-сторы в EBITDA-positive, запуститься в двух городах, открыть 20 дарк-сторов.

«Вдохновлен тем, что вы способны сделать на втором этапе! Очень благодарен нашему инвестору Тимуру Турлову, который доверял и поддерживал на всем пути, вот прям всегда. Арсен Томский, рад, что спустя почти 10 лет после нашего знакомства делаем дело вместе. Спасибо команде Индрайв, которые поверили в нас и в наше видение. Обычно я говорю Go-Go-Go! Но тут кажется правильнее: Let’s Drive!», — подытожил Рамиль Мухоряпов.