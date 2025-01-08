Цифровые документы теперь доступны в мобильном приложении Казахтелекома

Эта реализация направлена на улучшение сервиса и повышение удобства для абонентов компании.

Казахтелеком совместно с МЦРИАП и АО «НИТ» интегрировал сервис «Цифровые документы» в мобильное приложение Telecom.kz. В настоящий момент в приложении доступно удостоверение личности, но специалисты компании поэтапно будут добавлять и другие, самые востребованные и часто используемые документы.

Для того, чтобы получить цифровую версию своего ID, достаточно нажать на кнопку «Удостоверение личности». Вход в сервис осуществляется после подтверждения согласия на использование цифровых документов через SMS-код от 1414. Без согласия данные не будут переданы внешним платформам, что обеспечивает высокий уровень безопасности и предотвращает возможное мошенничество.

«Эта реализация направлена на улучшение сервиса и повышение удобства для абонентов компании. Дополнительным преимуществом является возможность быстро получать отдельные данные из документа, такие как ИИН и номер удостоверения, и отправлять их, например, при подключении услуг. Это значительно упрощает процесс оформления услуг, сокращая время и исключая необходимость загрузки полного документа», — говорит CPO АО «Казахтелеком» Алан Юсупов.

В декабре 2024 года в мобильном приложении также появилась функция бронирования очереди в оффлайн-отделениях Казахтелекома. Теперь пользователи могут выбрать адрес, дату и время посещения, что позволит сократить ожидание и улучшить качество обслуживания.