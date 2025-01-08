Лимит на мобильные переводы в Казахстане: как избежать налоговой проверки?

В КГД МФ РК рассказали о проверке мобильных переводов граждан в 2025 году.

Все банки второго уровня передают налоговикам информацию о казахстанцах, получающих переводы более чем от 100 разных лиц на протяжении 3 месяцев подряд. Для налоговиков это один из критериев полагать, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью (согласно приказу Министра финансов РК от 29.03.2022 года № 323). Как пояснили в КГД, после отмены 4-го этапа всеобщего декларирования в Казахстане предприниматели вновь стали активно принимать переводы от клиентов, не отражая или занижая свою прибыль, передает, Учёт.kz.

Для минимизации рисков налоговой проверки тех лиц, кто не обязан регистрироваться в качестве ИП, рекомендуется учитывать следующие критерии: получение одним физлицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в 2025 году — 255 000 тенге).

Напомним, банки второго уровня предоставляют данные в органы госдоходов поэтапно:

— с 2023 года — по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам;

— с 2024 года — по работникам госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;

— с 2025 года — по ИП, руководителям юрлиц и их супругам;

— с 2026 года — по оставшейся части граждан.

Важно отметить, что в соответствии со ст. 463 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации предусмотрен штраф в размере 15 МРП (в 2025 году — 58 980 тенге), за повторное нарушение — 30 МРП (в 2025 году — 117 960 тенге). Сокрытие объектов налогообложения в соответствии со ст. 275 КоАП предусматривает штраф в размере 200% от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.

Также за невыдачу чека в соответствии со ст. 284 КоАП на первый раз предусмотрено предупреждение, а повторное нарушение влечет за собой штраф от 30 МРП (в 2025 году — 117 960 тенге) до 40 МРП (в 2025 году — 157 280 тенге).

В КГД отмечают, что использование предпринимателями мобильных переводов без уплаты налогов серьезно сказывается на государственном бюджете. Введение системы отчетности поможет выявить скрытые доходы и поддержать прозрачные условия для честных предпринимателей.