Санитарные книжки и несколько других документов перейдут в цифровой формат

Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства.

Как проинформировали в правительстве, на сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев, передает Zakon.kz.

Изменения коснутся и выдачи других медицинских документов. Для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат также планируется перевести:

- Больничный лист;

- 075/у Медицинская справка;

- 026/у Заключение ВКК;

- 073/у Справка о допуске к управлению ТС;

- 069/у Санаторно-курортная карта;

- 052-2/у Паспорт здоровья ребенка;

- 076/у Получение разрешения на оружие;

- 038/у Справка о временной нетрудоспособности.

Для этого в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения eGov mobile, в котором есть доступ к медицинским данным в разделе еDensaulyq.

Кроме того, с нового года информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка также будут регистрировать в электронном виде. Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации – врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы.

Ранее в Минздраве разъяснили, что перевод медицинских книжек в онлайн-формат позволит сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость повторного посещения терапевта для получения штампа о допуске к работе.