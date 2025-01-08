Уже внесены изменения в Таможенный кодекс.

ЕАЭС внедряет новое таможенное регулирование в электронной торговле. Об этом сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов. Сейчас завершается формирование нормативной базы для внедрения нового таможенного регулирования внешней электронной торговли товарами, внесены изменения в таможенный кодекс, принято 90% актов второго уровня, передает Sputnik.

«Из обязательной компетенции комиссии проводилась последовательная работа по расширению упрощений для бизнеса в рамках партнерской программы таможни и бизнеса. Также ведется работа по унификации систем управления рисками, которые применяются таможенными службами при таможенном контроле», — рассказал Давыдов.

Эта работа нацелена на создание единых стандартов таможенного администрирования для обеспечения доверия государств членов к результатам таможенного контроля, установлены ценовые индикаторы. На более чем 1600 импортных товаров по 43% этих товаров отмечен рост средней таможенной стоимости.

В целом, цифровизация всех таможенных процессов является ключевым направлением развития таможенного администрирования в ЕАЭС. Первым из приоритетных проектов в этом направлении является создание механизма отслеживания перевозок товаров по территории Союза с использованием навигационных пломб.

Также таможенным блоком разработано международное соглашение о единой системе таможенного транзита союза. Оно определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров союза с третьими странами о создании единой транзитной системы.