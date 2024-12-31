Стартапы привлекли $1,4 млн инвестиций

Подведены итоги программ AlchemistX и Silicon Valley Residency Program, в рамках которых 22 стартапа из Центральной Евразии продемонстрировали значительные результаты в Кремниевой долине.

AlchemistX & Silicon Valley Residency Program были реализованы Astana Hub и Silkroad Innovation Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Всемирного банка и проекта FPIP. Эта уникальная пятимесячная инициатива предоставила стартапам из Центральной Евразии возможность выйти на американский рынок и заложить основу для устойчивого роста. Программа предоставила участникам помощь в заключении первых контрактов, поддержку в привлечении инвестиций, жилье в США, коучинг и наставничество от ведущих экспертов, а также доступ к сообществу Silkroad Innovation Hub.

Прогнозируемый доход участников инициативы в 2025 году составит $17 млн, что подтверждает их огромный потенциал для дальнейшего роста на международной арене.

«Программа стала ярким подтверждением того, что стартапы Центральной Евразии обладают не только потенциалом, но и реальными результатами на пути к глобальному успеху. Например, резидент Astana Hub, казахстанский стартап Parqour, разработавший технологию умных парковок, которая помогает снизить операционные расходы и сократить долю ручного труда, заключил долгосрочные перспективные контракты. Сегодня стартап успешно функционирует в 25 странах. Другие стартапы смогли привлечь значительные инвестиции. Заключенные сделки и привлеченные инвестиции — это только начало пути, который открывает новые возможности для инноваций и партнерства на международной арене», — отметил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

К слову, Parqour до участия в программе уже работал в ряде городов США — в Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе. По словам CEO стартапа, участие в программе позволило придать импульс развитию в этих городах и сформировать отдельную команду бизнес-девелопмента и операционного управления в США.

«Участие в AlchemistX & Silicon Valley Residency позволило нам сфокусироваться на продажах в Кремниевой Долине. В итоге на данный момент заключены контракты с двумя крупными клиентами в Сан-Франциско — операторами парковок Nexus Parking (35 парковок) и United SF Parking (50 парковок). С этими операторами заключены долгосрочные контракты на 10–12 лет, идет поэтапная автоматизация их парковок технологиями Parqour», — поделился Амирхан Омаров, основатель и CEO Parqour.

Восемь стартапов, включая JobEscape, LoadConnect, Parqour, PointAI, Flowsell.me, Call2action, Oli и MyStory, заключили коммерческие сделки на сумму $379 тысяч. Стартапы Most Finance, JobEscape и Speechsense.ai привлекли инвестиции на сумму $1,4 млн.

AlchemistX & Silicon Valley Residency Program стала важным шагом для стартапов из Центральной Евразии, желающих выйти на мировой уровень и освоить рынок США благодаря уникальному сочетанию теоретической подготовки, практического опыта и доступа к ведущим профессионалам индустрии.