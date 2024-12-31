Казахстан и Узбекистан единственные в регионе запустили новую технологию фиксированного интернета

5G стала более доступной для казахстанцев.

Обеспечение казахстанцев качественным интернетом — максимально актуальная и важная задача. Сейчас в стране применяют множество различных технологий. Одна из инновационных и наиболее важных — технология FWA. Эта технология решает проблемы увеличения доступности интернета. С учетом географических характеристик Казахстана прокладывание оптоволокна в стране — очень длительный, капиталоемкий процесс, и не везде это технически возможно. Именно в таких случаях FWA выступает альтернативой. С помощью этой технологии можно обеспечить интернетом отдаленные сельские районы, а также увеличить потенциал в городах.

Во всем мире эта технология уже набирает большую популярность. К примеру, недавний анализ рынка США, проведенный аналитической компанией Opensignal, наглядно иллюстрирует влияние FWA, обусловленное среднечастотным спектром. На зрелом рынке США, где проникновение широкополосного доступа составляет 97%, FWA является основным драйвером нового роста широкополосного доступа (90%), обеспечивая почти такую же большую долю подключений в городских районах (6%), как и в сельской местности (7%). GSMA Intelligence считает, что в ближайшие годы на рынках стран с высоким уровнем дохода удельный вес широкополосного доступа, предоставляемого FWA, будет значительно больше, и даже густонаселенные страны Западной Европы будут иметь 10%–20% доли рынка FWA к 2030 году.

При этом в определенных странах проникновение 5G FWA будет более существенным: к примеру, в Австрии доля по прогнозам составит 31,9%, в Новой Зеландии — 22,1%, в Болгарии — 18,1%, в Австралии — 17,1%, в США — 16,6%, в Саудовской Аравии — 16,5%, в Швейцарии — 15,5%, и т. д.

В целом, по данным GSMA Intelligence, по состоянию на первый квартал 2024 года 5G FWA запустил 131 оператор в 63 странах мира. Исследование GSMA Intelligence также показывает, что доля FWA на рынке по сравнению с другими решениями широкополосной связи, по прогнозам, увеличится втрое в период с 2020 по 2030 год.

Эту новую технологию внедряет все больше стран, причем большинство из них — развитые технологические государства. Среди прочих стран, запустивших в коммерческую эксплуатацию 5G FWA, находится и Казахстан. Помимо нашей республики в регионе Евразии эту технологию эксплуатирует лишь Узбекистан, передает Finprom.kz.

Непосредственно в РК технологию FWA активно продвигает мобильный оператор Tele2/Altel. Стратегия Tele2/Altel ориентирована на обеспечение клиентов высокоскоростным доступным «семейным» интернетом. Первые месяцы после запуска FWA показали высокий спрос на подключение. Две трети продаж приходится на 5G-оборудование, несмотря на ограниченное покрытие, что свидетельствует о большом интересе к новейшим технологиям со стороны клиентов.

Сейчас в рамках Tele2 эту технологию можно подключить по тарифу «Домашний интернет», а в рамках Altel — по тарифу «Жанұя». В обоих случаях действует скидка на первые 3 месяца в размере 50%. Кроме того, при необходимости, сам роутер 5G тоже можно приобрести со скидкой в 50% за 27 990 тг (стандартная цена — 64 990 тг).

Таким образом, благодаря технологии FWA казахстанцы получили возможность подключения более скоростного и качественного интернета, причем вне зависимости от своего расположения.