Huawei стала мировым лидером на рынке носимых устройств по итогам 2024 года

Компания продолжает воплощать в жизнь свою миссию по улучшению качества жизни людей за счет инноваций, делая технологии доступными для каждого.

Согласно отчету аналитической компании IDC, Huawei заняла первое место по объемам международных поставок носимых устройств за первые три квартала 2024 года. Этот результат демонстрирует не только устойчивое лидерство компании на мировом рынке, но и ее стремление предлагать инновационные и качественные решения, которые удовлетворяют современным потребностям пользователей.

Несмотря на общее снижение поставок носимых устройств по всему миру в 2024 году, Huawei показала невероятный рост объемов поставок — на 44,3%. Это позволило компании занять 16,9% доли глобального рынка и 35,7% на внутреннем рынке Китая. Такой успех подтверждает опыт компании в разработке продуктов, которые сочетают стильный дизайн, высокотехнологичные функции и максимальную пользовательскую ценность.

Huawei продолжает укреплять свои позиции благодаря продуманным маркетинговым кампаниям и адаптации к местным рынкам. Ключевым моментом стало сотрудничество с олимпийским чемпионом Мо Фара и популярным фитнес-инфлюенсером Памелой Райф. Они не только стали лицами бренда, но и приняли участие в презентациях новых устройств в Дубае, Барселоне и Бразилии, что позволило компании укрепить связь с аудиторией и привлечь новых пользователей. Проведение мероприятий, таких как «Зажигайте кольца активности» и «Технологии для заботы», продемонстрировало преимущества носимых устройств Huawei как личных помощников, способных обеспечить высокий уровень физической активности и заботы о здоровье.

Huawei активно расширяет свое присутствие в Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке. Применение локальных стратегий, а также постоянные инвестиции в инновации позволяют компании занимать лидирующие позиции и вдохновлять пользователей по всему миру.