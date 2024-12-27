В Казахстане хотят выдавать ЭЦП только онлайн через биометрическую идентификацию

Забывчивые граждане, оставляющие свои электронные цифровые подписи в центрах обслуживания населения на флэшках, нередко становятся жертвами преступлений.

Флэш-карты с ЭЦП — это высокий риск утечки данных. Были случаи, когда граждане забывали и оставляли ЭЦП в ЦОНах, а затем их данными пытались воспользоваться. Поэтому электронную цифровую подпись гражданам будут выдавать только через биометрическую идентификацию. Об этом, выступая в сенате (верхняя палата казахстанского парламента), сообщил вице-министр цифрового развития Ростислав Коняшкин, передает Sputnik.

«Мы постепенно планируем закрыть получение электронных цифровых подписей в офлайне в центрах обслуживания населения и оставить только в онлайн-формате посредством биометрической идентификации гражданина, — заявил он. — Мы планомерно подключаем все государственные услуги к сервису контроля доступа персональных данных. То есть гражданину, помимо его физического присутствия в центрах обслуживания населения, будет необходимо дополнительно подтвердить либо посредством SMS-сообщения по номеру, который зарегистрирован в eGov, либо посредством биометрической идентификации то, что он, действительно находился в ЦОН. Таким образом мы надеемся снизить потенциальные мошеннические действия и риски»,

Кстати, штрафы за незаконный сбор персональных данных в Казахстане планируют увеличить втрое. Как отметила сенатор Ляззат Рысбекова, за незаконный сбор и (или) обработку персональных данных увеличен штраф для физлиц с 10 до 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, нотариусов, частных судебных исполнителей и должностных лиц — с 20 до 60 МРП, для субъектов среднего предпринимательства — с 30 до 100 МРП и для субъектов крупного предпринимательства — с 70 до 200 МРП.