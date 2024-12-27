В сфере государственных закупок применяются новые подходы

В настоящее время система государственных закупок полностью переведена в электронный формат.

На портале зарегистрировано 24 тыс. заказчиков и порядка 117 тыс. потенциальных поставщиков товаров. План государственных закупок составляет 9,3 трлн тенге. На сегодняшний день объем проведенных закупок равен 8,8 трлн тенге. Объем закупок из одного источника составляет 23%. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил.

По его словам, сейчас приоритет отдается повышению качества закупаемых товаров, работ и услуг. Прежде всего, предусмотрено развитие неценовых критериев выбора поставщика.

«На сегодняшний день у нас есть 2 критерия. Во-первых, это информация о потенциальном поставщике в базе государственных доходов: о его уплаченных налогах, заработной плате работников, финансовой устойчивости. Второй источник информации — депозитарий стажа работы. Этим законом мы увеличиваем источники информации. Будем широко использовать неценовую информацию о потенциальных поставщиках товаров», — сказал спикер.

Следующее нововведение — внедрение института общественного мониторинга. В апреле этого года был принят закон «Об общественном контроле». В документе показан механизм воздействия общества на определенные процессы. В случае выявления представителями общественности определенных недостатков в сфере государственных закупок они могут воспользоваться институтом общественного мониторинга.

Введен новый механизм рассмотрения жалоб, пересмотрена роль контролирующего органа. В целях исключения затягивания процедур закупок функция по пересмотру заключений передается организатору закупок. Право на обжалование итогов предоставляется только по закупкам, победители которых определены конкурсной комиссией. Такой способ пересмотра итогов закупок соответствует требованиям административного процедурно-процессуального Кодекса.

Одной из проблем в сфере госзакупок является затягивание процедур. Раньше жалобы рассматривались не менее 45 дней, а теперь этот срок сокращен до 6 дней.