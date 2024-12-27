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15 сел Костанайской области получили 4G

    В Казахстане планируется усилить ответственность за утечку персональных данных граждан

    Также будет внедрено обязательное киберстрахование.

    27 декабря 2024 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    В Казахстане планируют усилить ответственность за утечку персональных данных граждан и запустить киберстрахование. Размеры штрафов будут увеличены в три раза. Сейчас они составляют от 10 до 1 тысячи МРП. Об этом рассказал вице-министр МЦРИАП Асхат Оразбек. Также он сообщил, что будет внедрено обязательное «киберстрахование», что позволит гражданам получить материальное возмещение в случае утечки данных, передает Sputnik.

    Тем временем более 1,4 млн казахстанцев заблокировали для себя возможность получить кредиты. Напомним, функция «СТОП-кредит» в eGov была внедрена для того, чтобы помешать мошенникам оформлять кредиты на казахстанцев без их ведома.

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