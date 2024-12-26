Казпочта презентовала новые цифровые проекты

Qazpost Demo Day объединил представителей бизнеса, экспертов и партнеров, которые обсудили актуальные вызовы и возможности для развития доставки в Казахстане.

26 декабря в Алматы прошло третье ежегодное мероприятие Qazpost Demo Day, ставшее площадкой для демонстрации технологий и решений в сфере логистики, электронной коммерции и fintech. Мероприятие объединило представителей бизнеса, экспертов и партнеров, которые обсудили актуальные вызовы и возможности для развития доставки в Казахстане. Казпочта работает над сокращением сроков доставки, оптимизацией затрат на процессы, внедрением инфраструктурных проектов, обеспечением сервиса физических и юридических лиц онлайн.

На мероприятии представили ряд революционных инновационных проектов и решений, которые уже сегодня меняют процессы доставки в Казпочте.

Первый end-2-end процесс трансграничной логистики. Казпочта реализовала интеграцию с китайскими партнерами для доступности товаров с маркетплейсов, таких как Temu, благодаря которой можно обрабатывать более 10 тысяч посылок в день только от одного поставщика.

Интеграция с eGov. Для пользователей мобильного приложения eGov Mobile теперь доступны сервисы Казпочты.

Keden: Упрощенное таможенное декларирование. Благодаря интеграции с таможенными органами данные об отправлениях обрабатываются в режиме реального времени, что ускоряет процесс декларирования и снижает задержки. Все это доступно в мобильном приложении, где можно совершить все платежи онлайн и «выпустить» посылку из таможенной зоны в случае превышения норм провоза.

Платформа открытого банка — bank as a service. Благодаря новой платформе открытых API можно открыть свой транзакционный необанк. Это уже доступно для партнеров Казпочты.

Платформа открытого ecom для участников рынка электронной коммерции (open.post.kz). Платформа упрощает внутренние операции и взаимодействие между бизнесом и логистическими партнерами, повышая эффективность всех процессов за счет интеграции и сокращения ручных операций.

Геозоны и интерактивная карта зонирования. Казпочта разработала интерактивную карту, включающую более 25 000 зон доставки по Казахстану. Эти зоны динамически обновляются в зависимости от изменения работы отделений. Это решение не только оптимизирует маршруты, но и улучшает скорость обработки и доставки посылок в самые удаленные регионы.

Keruen: Быстрая доставка из США, Китая и Германии. Сервис Keruen ускоряет доставку товаров с крупнейших международных маркетплейсов и дает казахстанцам возможность покупать и привозить товары дешевле.

Адресный регистр и автоматическая сортировка. Специфика казахстанского потребителя такова, что пользователи зачастую не знают свой новый почтовый индекс — индекс здания (не отделения почтовой связи). Благодаря новому адресному регистру и связанным НПИ пользователь может ввести только адрес и автоматически получить сведения по индексам, что улучшает процесс точности и скорости доставки и сортировки. Для казахстанцев сервис доступен в мобильном приложении. Также он реализован для внутренних систем Казпочты и B2B партнеров.

Онлайн кабинет юридического лица. Клиенты Казпочты теперь могут заключать договора, оформлять посылки, формировать адресные бланки, вызывать курьера полностью онлайн. Обновленная форма ввода и коррекции адресов также позволит увеличить точность доставки и снизит количество потерянных посылок или засылов.

Fast Track в отделениях. В отделениях Казпочты внедрена система предварительного оформления посылок, что позволяет существенно сократить время обслуживания клиентов. Благодаря этому нововведению отправители могут оформлять документы заранее через whatsapp bot или мобильное приложение, ускоряя процесс доставки.

Портал корпоративных отчетов. Разработанная на BI решении платформа для получения и заказа отчетов и дашбордов для внутреннего пользования.

Также в ходе мероприятия были презентованы коллаборации: с Glovo по вызову курьера в мобильном приложении Qazpost; онлайн-маршрутизация совместно с Relog для курьеров Казпочты, позволяющая оптимизировать процесс доставки.

«Мероприятие показало новые проекты и достижения команды, а также обозначило новые возможные сервисы для казахстанцев в следующем году. Qazpost Demo Day — это не просто демонстрация наших достижений. Это возможность открытого диалога с клиентами и партнерами», — заявили в компании.