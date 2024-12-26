Вице-министр МЦРИАП встретился с населением Мангистауской области

Малик Олжабеков рассказал проводимой работе по переводу государственных услуг в электронный формат.

20 декабря в Актау состоялась отчетная встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малика Олжабекова с населением Мангистауской области. В ходе встречи он рассказал о проводимой работе по переводу государственных услуг в электронный формат. Так, на сегодня 93% услуг оказывается в электронном виде, из них 90,8% доступны на платформе eGov Mobile.

Казахстан вошел в десятку мировых лидеров по развитию онлайн-сервисов, а популяризация цифровых документов позволяет отказаться от бумажных удостоверений. Уже доступно 34 цифровых документа, что упрощает повседневную жизнь.

В рамках концепции «Invisible Government» существенно сокращены бюрократические процессы: количество процедур снижено с 605 до 175, а число посещений госорганов — с 119 до 21.

Вице-министр отметил, что особое внимание уделяется цифровым решениям, направленным на повышение удобства гражданам. Социальные инициативы:

— Более 800 тысяч социально значимых услуг оказано с использованием цифровизации.

— Внедряется проект «Социальный кошелек». Сейчас в пилотном формате запущено два сервиса: бесплатные лекарства и бесплатное питание для школьников.

— Медицинские данные граждан теперь доступны через сервис e-Densaulyq.

Также был сделан обзор IT-сферы и цифровых сервисов, внедренных в 2024 году. Обсуждалось качество связи в Мангистауской области, а также планы на следующие годы.

Одним из важных направлений деятельности Министерства является цифровизация регионов. Так, в Актау для оперативного взаимодействия с гражданами активно функционирует Единый контактный центр 109. С начала года поступило более 40 тысяч обращений. Для повышения общественной безопасности граждан расширяется охват видеонаблюдением — по области имеется 46 тыс. камер видеонаблюдения.

Кроме того, Малик Олжабеков ответил на вопросы граждан. Одним из актуальных вопросов для жителей Мангистауской области является обеспечение качественной связью и доступом к интернету. Также были заданы вопросы в сфере оказания государственных услуг и связи.