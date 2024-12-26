Связь 4G дошла до 15 сел Костанайской области

Это новые возможности для образования, бизнеса, социальной активности и многого другого.

В Костанайской области 492 сельских населенных пункта. Из них связью 4G покрыто 331 село, в 161-ом есть связь 2G и 3G. В 29 селах связь отсутствует. В декабре запуск новой технологии связи коснулся 15 сел. Поэтапный ввод станций позволит в феврале 2025 года охватить стабильной 4G связью 44 села и 13 тыс. жителей, передает Zakon.kz.

К концу 2026 года правительство планирует охватить высокотехнологичной связью 100% сел области. Это превосходит намеченные сроки по стране.