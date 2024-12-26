ЕГКН: 100 миллионов обращений за полтора года

С момента запуска информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» было обработано 100 миллионов запросов на получение сведений.

Платформа становится все более популярной и удобной для казахстанцев. Лидером по количеству запросов стала справка об отсутствии недвижимого имущества у физических лиц — их было выдано 44 миллиона.

Напомним, ЕГКН, внедренный 1 июля 2023 года, объединил данные земельного и правового кадастров, сделав процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости и земельных отношений более простым и удобным. На сегодняшний день через систему оказывается 8 услуг в сфере недвижимости и 4 услуги по линии земельного кадастра. Среди них — получение дубликатов правоустанавливающих документов, технического паспорта, кадастрового паспорта земельного участка, а также оформление цифровых ипотек на публичной кадастровой карте.

Одним из ключевых изменений стало объединение технического паспорта на недвижимость и акта на земельный участок в единый документ — кадастровый паспорт. С момента запуска системы выдано 813 716 таких паспортов.

Современная цифровая экосистема ЕГКН обеспечивает удобный доступ к услугам, благодаря интеграции с мобильными приложениями и платформами банков второго уровня. Отметим, что ЕГКН стал важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры страны, открыв новые возможности для граждан.