В Алматы задержали иностранца с оборудованием для мошенничества Sim-box

С ноября текущего года это уже третий выявленный факт использования оборудования Sim-box.

Сотрудниками подразделения «Киберпол» выявлен очередной факт незаконного применения устройства. По информации пресс-службы прокуратуры города Алматы, во время оперативных мероприятий установлено, что оборудование, предназначенное для подмены абонентских номеров, генерации массовых звонков и рассылок, находилось в съемной квартире гражданина иностранного государства, передает Zakon.kz.

«На момент изъятия в Sim-box было установлено более 120 sim-карт казахстанского оператора связи. Задержанный пояснил, что нашел эту работу через социальные сети и приехал в Алматы с оборудованием в начале декабря, получая указания от неизвестных лиц», — уточняется в сообщении.

По этому факту начато досудебное расследование по ст. 213 УК РК («Неправомерное использование программ, изменяющих идентификационный код абонентского устройства»).

Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на сомнительные предложения работодателей, обещающих легкий заработок, и сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы.