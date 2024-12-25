В правительстве рассмотрели результаты внедрения ИИ в «Цифровую карту семьи»

Анализ эффективности вывода людей из трудной жизненной ситуации ведется по каждому району, городу и области.

В соответствии с поручением премьер-министра Министерство труда и социальной защиты населения совместно с цифровым ведомством разработали автоматизированный функционал мониторинга рейтинга акимов в Цифровой карте семьи. Анализ эффективности вывода людей из трудной жизненной ситуации ведется по каждому району, городу и области. Об этом на заседании правительства доложила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Результаты четырехмесячной работы продемонстрировали на примере Риддера (ВКО). К 1 декабря там осталось 3643 социально уязвимых семьи, а 270 уже вышло из категории D. Искусственным интеллектом в городе определено ТОП-3 жизненно важных фактора, которые влияют на благополучие: доходы, жилье, трудоустройство. С учетом рекомендаций ИИ принят ряд мер, в результате которых 177 семей улучшили свое положение.

По словам Светланы Жакуповой, данные интегрированы с e-Otinish, службой 109, Цифровой картой семьи. Искусственный интеллект выбирает сферы обращений по социально уязвимым категориям: вопросы досудебного разбирательства, общественной и дорожной безопасности, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы земли и землепользования, судопроизводств.

Искусственный интеллект также определяет и проблемы, над которыми нужно работать непосредственно акимам. К примеру, проблемы в городе Риддер — это значительное количество семей-неплательщиков обязательных пенсионных взносов, что может свидетельствовать о высоком уровне безработицы, или занятости в неформальным секторе.

Премьер-министр предложил также ознакомиться с ситуацией на примере Осакаровского района Карагандинской области.

На указанной территории в настоящее время проживает 2382 семьи социально уязвимой категории. Динамика положительная. Среди значимых факторов зоны риска — доходы и трудоустройство. Фиксируются жалобы в сферах образования, госуправления, документационного обеспечения. Из рекомендаций ИИ — разработать и внедрить целевую программу социально-экономического развития района. Важным направлением должно стать создание новых рабочих мест, особенно в сферах, генерирующих стабильный доход.

«Это первоначальный этап, который мы смогли реализовать. Сейчас перед нами стоит задача по интеграции непосредственно с Картой трудовых рисков, где конкретно акиму будут выставлены наименования предприятий, которые допускают задолженность по заработной плате, не перечисляя пенсионные взносы. Также у нас Инновационный навигатор мониторит 755 проектов стоимостью 33 млн тенге, которые реализуются с созданием 150 тыс. рабочих мест», — отметила министр.

Данные идут в разрезе каждого региона и населенного пункта. Премьер-министр обратил внимание на рекомендации, которые дает искусственный интеллект.

«По Осакаровскому району искусственный интеллект уже рекомендации дает: как заниматься с семьями, которые недостаточно в социальном плане защищены. Такую рекомендацию всем акимам надо будет еженедельно отправлять, актуализировать информацию в автоматическом режиме. Каждый аким должен видеть, где у него какие проблемы. Это прямая польза использования искусственного интеллекта. Вручную можно самим проанализировать, но это сколько ресурсов нужно и времени», — резюмировал Олжас Бектенов.