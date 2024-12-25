Олжас Бектенов дал поручения по развитию ИИ в Казахстане на 2025 год

Для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта необходимы единые подходы по доступности данных в информационных системах государственных органов.

Глава правительства Олжас Бектенов в ходе выездного заседания правительства поручил выработать меры поддержки для предприятий, которые внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект. Он озвучил, что на сегодняшний день цифровые технологии уже внедрены в сферы промышленности, экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной и юридической поддержки, в налоговый сектор и бизнес, передает Zakon.kz.

«Все развитые страны активно инвестируют в цифровизацию и искусственный интеллект, создают собственные стратегии. Сегодня были представлены примеры реализации отечественных цифровых решений. Это следующий этап их развития, это первые шаги наших разработок в сфере искусственного интеллекта. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений», — сказал глава кабмина.

С его слов, вся эта работа будет продолжена в рамках концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового закона об искусственном интеллекте.

«В этой связи предлагается постановлениями правительства усилить функции Министерства цифрового развития по координации этой работы, а также поставить конкретные задачи для цифровых вице-министров, которые должны быть исполнены в 2025 году», — заявил Бектенов.

Кроме того, он поручил Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов принять меры по обучению сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение следующего года, а Министерству науки и высшего образования — создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту.

«На сегодняшний день осведомленность населения о разработках в сфере искусственного интеллекта остается низкой. Многие цифровые услуги достаточно сложные для простого обывателя. Их надо максимально упростить. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с профильными министерствами принять соответствующие меры по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию населения по их использованию», — сказал Олжас Бектенов.

Для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта необходимы единые подходы по доступности данных в информационных системах государственных органов.

«Поручаю Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных. Важно обеспечить их актуальность, своевременность и достоверность. Поручаю министерству совместно с заинтересованными госорганами и акиматами выработать конкретные меры поддержки предприятий, реализующих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что важно обеспечить прозрачность и безопасность в использовании ИИ.

«Следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, регулирующие использование искусственного интеллекта, включая защиту персональных данных, вопросы кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этические нормы», — заключил Бектенов.