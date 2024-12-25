В Минцифры признали, что данные о перелетах казахстанцев утекли в Сеть

Скоро казахстанцы получат об этом уведомление в eGov.

Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов рассказал о массовой утечке данных о перелетах людей в России, среди которых имеются также данные казахстанцев. Он уточнил, что казахстанские авиакомпании не виноваты, но их тоже проверят, если будут жалобы, передает Liter.kz.

«Утечка произошла на территории РФ. Наши компании в этом не виноваты. Они такие же потерпевшие, как и наши граждане. Министерство цифровизации в первую очередь направило письмо в Роскомнадзор для того, чтобы они сказали нам о принимаемых мерах. По законам РФ — это также преступление и нарушение законодательства», — пояснил Руслан Абдикаликов.

Также он рассказал, что в министерстве провели анализ утечки. На днях будет запущено информирование через eGov.

«Все данные тех казахстанцев, которые мы обнаружили — фамилия, имя и номер документа, мы об этом уведомим. Далее, если граждане захотят подать жалобу на авиакомпанию, мы примем эту жалобу. Выйдем на проверку и проверим компании. Возможно, наши авиакомпании были тоже виноваты, но по факту сейчас ничего сказать нельзя», — сказал он.