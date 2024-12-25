Более 2 тысяч SIM-карт изъяли у кибермошенника в Караганде

Иностранец звонил казахстанцам от имени сотрудников банков и правоохранительных органов, обманывая доверчивых граждан.

По информации МВД РК, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом по противодействию киберпреступности МВД и департаментом полиции, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, передает Kazpravda.kz.

Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан. В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков гражданам Казахстана от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.

На съемной квартире задержанного обнаружено более 2 100 SIM-карт, два ноутбука, два мобильных телефона и планшет. Было установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам.