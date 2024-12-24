Казахстан вошел в топ-25 стран по уровню развития электронного правительства и в топ-10 — по индексу онлайн-услуг

Одна из самых сильных сторон РК — цифровизация.

По различным критериям, связанным с этой сферой, наша страна стабильно занимает ведущие места в мире. Так, например, по данным Finprom.kz в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI) от ООН в 2024 году Казахстан вошел в топ-25, оказавшись на 24 месте среди 193 государств — сразу плюс четыре позиции. Более того, по одному из главных субиндексов рейтинга — индексу онлайн-услуг (Online Service Index, OSI) — наша страна и вовсе вошла в топовую десятку.

OSI отражает доступность и качество онлайн-услуг, которые государство предоставляет гражданам через интернет, в том числе то, насколько широк спектр предлагаемых услуг и какова полнота взаимодействия онлайн, от подачи гражданами заявок и до получения результатов. Казахстан по этому показателю занял 10 место, с небольшим отставанием от Японии — одной из самых технологичных стран мира. Для сравнения: следующий после Казахстана лучший результат среди всех стран СНГ и ЦА — у Армении, и это лишь 53 место. Россия заняла 56 место, соседний Узбекистан — 59, Кыргызстан — 89, а Туркменистан и вовсе оказался среди антилидеров, на 172 месте.

Открывает рейтинг Южная Корея с наивысшим из возможных индексом 1, а замыкает Эритрея с индексом 0.

Важнейшую роль в цифровизации и доступности GovTech для граждан играет банковский сектор Казахстана. Крупнейшие банки в рамках своих онлайн-экосистем оперативно вводят всевозможные государственные сервисы, касающиеся практически всех сфер жизни граждан, а также самые разные услуги для бизнеса. Речь идет о действительно огромной линейке госуслуг — от подачи заявления на регистрацию брака, смену документов, водительских прав, до налоговых и прочих деклараций, открытия бизнеса, получения сведений о юрлицах и так далее.

Так, к примеру, в приложении Halyk Bank сейчас реализуется более 60 услуг, у Kaspi.kz — около 40, у Банка ЦентрКредит — более 30, у Freedom Bank — чуть менее 20.

Приведем также данные в целом по индексу развития электронного правительства. Здесь, как мы уже упоминали, Казахстан занял 24 место. Открывают рейтинг EGDI Дания, Эстония и Сингапур, а замыкает Центральноафриканская Республика.

Среди стран СНГ и ЦА следом за РК идет Россия, однако уже лишь на 43 месте, далее — Армения (на 48), Узбекистан (на 63), Молдова (на 70), Азербайджан (на 74), Беларусь (на 77), Кыргызстан (на 78), Таджикистан (на 123) и Туркменистан (на 145).

Рейтинг состоит из трех основных компонентов — уже рассмотренного индекса онлайн-услуг OSI, индекса телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index, TII), по которому РК оказалась на 41 месте, прибавив сразу 23 позиции за год, а также индекса человеческого капитала (Human Capital Index, HCI), по которому наша страна заняла 42 место, потеряв 14 позиций.

Таким образом, высокие позиции Казахстана в EGDI в целом обеспечены именно вхождением страны в топ-10 по OSI, то есть доступностью и качеством онлайн-услуг.