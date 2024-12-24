Эффект ВИЭ: выработка собственной электроэнергии в Костанайской области вырастет в 10 раз

Это должно закрыть потребность области в полном объеме.

Костанайская область потребляет электроэнергии в 4 раза больше, чем производит. Поэтому необходимо сокращать энергозависимость. Сейчас в области имеется две ветроэлектростанции. С целью преобразования электроэнергетической системы планируется увеличение возобновляемых источников энергии. Об этом на площадке СЦК рассказал глава региона Кумар Аксакалов.

Так, в 2025 году в районе Беймбета Майлина планируется строительство солнечной (22,6 МВт) и газопоршневой (40 МВт) электростанций, общей стоимостью 35,6 млрд тенге. В г. Аркалык и Костанайском районе — строительство двух ветровых электростанций мощностью по 50 МВ.

«В октябре подписан меморандум о строительстве 165 ветровых электростанций общей мощностью 1 ГВт в г. Рудный. Благодаря реализации названных проектов выработка собственной электроэнергии вырастет в 10 раз (с 0,12 ГВт до 1,27 ГВт) и закроет потребность области в полном объеме», — отметил спикер.