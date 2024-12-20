В Казахстане промаркировано 162 млн упаковок лекарственных средств

Цифровая маркировка с использованием уникального кода Data Matrix позволяет отследить весь жизненный цикл лекарственного препарата — от производителя до конечного потребителя.

На сегодня в Казахстане промаркировано 162 млн лекарственных средств, из которых 152 млн были промаркированы после ввода обязательной маркировки лекарственных средств в стране. При этом, 16 млн упаковок лекарственных средств промаркировано и введено в розничную сеть аптек, что позволяет отследить в информационной системе весь путь движения препаратов — от производителя до потребителя, сообщает Министерство здравоохранения РК.

Код содержит важную информацию: наименование препарата, серию, данные о производителе, срок годности и другие сведения. Это исключает возможность нелегального оборота и обеспечивает защиту потребителей от некачественных и поддельных лекарств.

На сегодня все участники оборота лекарственных средств завершили работу по внедрению маркировки, а именно: 19 отечественных производителей; 278 субъектов оптовой торговли; 3 169 аптек и розничных точек реализации.

С 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная цифровая маркировка всех лекарственных средств. Эта мера направлена на борьбу с контрафактной продукцией и повышение прозрачности рынка лекарств. Цифровая маркировка — это значительный шаг к защите здоровья граждан и повышению доверия к качеству лекарственных средств на рынке Казахстана.

В Казахстане для помощи аптекам было разработано бесплатное мобильное приложение NS Pharm. Оно упрощает работу с маркированным товаром и делает процесс доступным даже для небольших аптек, включая те, что находятся в сельской местности и отдаленных районах. Это современное цифровое решение для фармацевтического бизнеса соответствует всем законодательным требованиям, снижает расходы на оборудование и устраняет необходимость в сложной IT-поддержке.