Компания владеет маркетплейсом AliExpress.

Компания Alibaba зарегистрируется в Казахстане и будет платить налоги. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Минфина. Комитет провел встречу с Alibaba International по вопросам развития электронной коммерции и налогообложения в Казахстане, передает Sputnik.

«В ходе встречи КГД и Alibaba International обсудили вопросы развития международного налогообложения в цифровой экономике, а также недавние изменения в законодательстве и администрировании налогов в сфере электронной коммерции в Казахстане. По итогам совещания было принято решение о постановке Alibaba International Digital Commerce Group на условную регистрацию в качестве плательщика НДС», — сообщили в комитете.

Также КГД заявил, что активно работает над укреплением партнерских отношений и продвижением электронной коммерции между Казахстаном и международными компаниями, способствуя повышению прозрачности и справедливому налогообложению в налоговом администрировании Казахстана.