Депутат потребовал пресечь незаконный сбор биометрических данных казахстанцев

Магеррам Магеррамов обратился с запросом к премьер-министру.

По словам депутата мажилиса Магеррама Магеррамова, динамичное развитие современных технологий и искусственного интеллекта привело к тому, что сегодня изображения казахстанцев несанкционированно фиксируются при предоставлении самых обыденных услуг. Банки, точки розничной торговли абонентскими номерми связи, образовательные учреждения, детские сады, больницы, поликлиники, пропускные пункты бизнес-центров собирают данные вне зависимости от желания человека. При этом отказ в предоставлении биометрических данных может повлечь за собой отказ в предоставлении тех же банковских услуг или услуг оператора сотовой связи, передает Zakon.kz.

«Таким образом, наших граждан вынуждают поневоле становиться субъектом сбора персональных данных. Посредством публичной оферты, на которую по умолчанию соглашаются граждане, получив услугу, операторы сотовой связи и банки имеют право бесконтрольно и без ограничений передавать персональные данные третьим лицам», — заявил Магеррамов.

Он считает, что полученная биометрия бесконтрольно используется в стране. Повсеместный сбор данных якобы для защиты граждан от мошенников не может служить декларируемым целям, учитывая, что биометрией любого казахстанца может завладеть владелец незначительной торговой точки.

«Популярные социальные сети, такие как YouTube, Instagram заполнены рекламными роликами финансовых пирамид, в которых используются от первого лица изображения и голоса известных личностей. Это обстоятельство ярко демонстрирует, что биометрия наших граждан, их изображения и даже голоса не защищены от несанкционированного использования в преступных целях», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что сегодня возможности искусственного интеллекта неограниченно велики. Достаточно завладеть одним фото, чтобы сгенерировать полностью реалистичную биометрическую картину гражданина.

«Это обстоятельство является бомбой замедленного действия. Сегодня бесконтрольно устанавливаются камеры видеонаблюдения, бесконтрольно хранятся и используются материалы с этих камер. Мы видим, насколько мы беспомощны в вопросах защиты наших граждан в сфере киберпреступлений», — говорит депутат.

Он также обратил внимание на бесконтрольное использование искусственного интеллекта детьми в процессе обучения. Сегодня популярность набирает искусственный интеллект ChatGPT среди школьников.

«Такой подход к обучению сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно. Такими темпами мы рискуем потерять огромный интеллектуальный потенциал страны. Мы формируем поколение, которое не будет способно оперативно реагировать и решать сложные задачи, которые встанут на их жизненном пути», — считает он.

Депутат предложил уполномоченному органу на уровне подзаконного акта регламентировать использование искусственного интеллекта в учебных заведениях, а также обеспечить четкий и прозрачный механизм сбора, обработки и хранения персональных данных.