Казахтелеком пообещал устранить проблемы с интернетом

С 14 декабря казахстанцы сталкиваются с перебоями в доступе к интернет-услугам, а также с трудностями при открытии сайтов, в том числе правительственных.

Пользователи продолжают жаловаться, что такие соцсети, как TikTok и Instagram «тормозят», видео не загружается. В сообщениях от компании указывается, что сбои интернета не связаны с техническими неполадками или чрезмерной нагрузкой на сети. Казахтелеком даже разместил уведомление, в котором говорится, что проблемы вызваны внешними факторами, передает Liter.kz.

«Уважаемые абоненты, в настоящее время возможно снижение скорости интернет-соединения при доступе к отдельным интернет-ресурсам. Специалисты АО «Казахтелеком провели проверку оборудования, и с нашей стороны неисправностей не выявлено. Обращаем ваше внимание, что АО «Казахтелеком» не несет ответственность за недоступность узлов или ресурсов сети интернет, которые находятся под управлением третьих лиц, благодарим за понимание», — говорится в их обращении к казахстанцам.

Напомним — недавно во время брифинга в СЦК исполняющий обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булат Танабергенов признал, что жалобы на качество интернета поступают регулярно, и составляют около 30% от всех обращений. Среди основных жалоб — неправомерное взимание абонентской платы, проблемы с качеством интернета и изменение тарифов без предварительного уведомления потребителей. По словам Танабергенова, официальные объяснения из Минцифры указывают на высокую нагрузку на сети, он также отметил, что не считает проблемы умышленными.