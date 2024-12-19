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    Казахтелеком пообещал устранить проблемы с интернетом

    С 14 декабря казахстанцы сталкиваются с перебоями в доступе к интернет-услугам, а также с трудностями при открытии сайтов, в том числе правительственных.

    19 декабря 2024 14:05, Profit.kz
    Рубрики: Интернет

    Пользователи продолжают жаловаться, что такие соцсети, как TikTok и Instagram «тормозят», видео не загружается. В сообщениях от компании указывается, что сбои интернета не связаны с техническими неполадками или чрезмерной нагрузкой на сети. Казахтелеком даже разместил уведомление, в котором говорится, что проблемы вызваны внешними факторами, передает Liter.kz.

    «Уважаемые абоненты, в настоящее время возможно снижение скорости интернет-соединения при доступе к отдельным интернет-ресурсам. Специалисты АО «Казахтелеком провели проверку оборудования, и с нашей стороны неисправностей не выявлено. Обращаем ваше внимание, что АО «Казахтелеком» не несет ответственность за недоступность узлов или ресурсов сети интернет, которые находятся под управлением третьих лиц, благодарим за понимание», — говорится в их обращении к казахстанцам.

    Напомним — недавно во время брифинга в СЦК исполняющий обязанности председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Булат Танабергенов признал, что жалобы на качество интернета поступают регулярно, и составляют около 30% от всех обращений. Среди основных жалоб — неправомерное взимание абонентской платы, проблемы с качеством интернета и изменение тарифов без предварительного уведомления потребителей. По словам Танабергенова, официальные объяснения из Минцифры указывают на высокую нагрузку на сети, он также отметил, что не считает проблемы умышленными.

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