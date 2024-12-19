Первую ветроэлектростанцию в Карагандинской области планируют ввести в 2025 году

Ее строит компания «Гиберборей».

В этом году началось возведение объекта зеленой энергетики, ввести его планируют в 2025 году. Мощность ветроэлектростанции составит 150 МВт. В регионе чистую энергию уже генерируют солнечные электростанции, теперь к ним добавятся и ветряные. А в будущем их может стать больше: в разработке еще два проекта ветроэлектростанций.

О развитии потенциала возобновляемых источников энергии рассказал первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов.

«После ввода в эксплуатацию для обслуживания установки будет создано 20 новых рабочих мест. В планах — строительство ветроэлектростанции на 500 МВт в Темиртау и на 200 МВт в Каркаралинском районе. Проекты в стадии разработки. Каждый инвестор перед реализацией проекта снимает замеры. То есть, год-два уходит на исследования. Только после этого приступает к работам», — сообщил Азамат Тайжанов.