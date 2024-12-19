Седьмой и восьмой спутники O3b mPOWER компании SES успешно запущены

Дополнительные спутники обеспечивают увеличение объема предоставляемых услуг за счет второго поколения среднеорбитальных систем SES.

Компания SES объявила об успешном запуске пары спутников O3b mPOWER с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с Космического центра Кеннеди в штате Флорида, США. Оба спутника дополнят существующую группировку из шести космических аппаратов O3b mPOWER, уже работающих на средней околоземной орбите (MEO), и тем самым увеличат производительность первоначальной группировки O3b mPOWER.

Седьмой и восьмой спутники O3b mPOWER оснащены усовершенствованными силовыми модулями полезной нагрузки и будут способствовать усилению системы второго поколения среднеорбитальной группировки компании SES для дальнейшего предоставления услуг с высокой пропускной способностью и предсказуемой низкой задержкой в большем масштабе.

С апреля 2024 года компания SES начала развертывание сервисов O3b mPOWER по всему миру, предоставляя высокопроизводительные сетевые услуги на объектах клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке в различных сегментах рынка. Исключительная гибкость системы позволяет предоставлять услуги со скоростью от десятков Мбит/с до нескольких гигабит в секунду на любом объекте. Среди ключевых заказчиков O3b mPOWER — Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil, Vodafone Cook Islands, CNT Ecuador, Агентство НАТО по обеспечению и закупкам, а также правительства Люксембурга и США.

«O3b mPOWER — это наша самая мощная, технически совершенная и гибкая спутниковая группировка в космосе. Увеличивая количество спутников в группировке, мы также в геометрической прогрессии увеличиваем мощность и эффективность нашей сети. С момента начала эксплуатации системы O3b mPOWER в начале этого года мы наблюдаем, как она становится неотъемлемой частью услуг связи для наших клиентов. Мы также многому научились и используем полученные знания для внедрения инноваций, чтобы расширить спектр услуг и удовлетворить самые сложные требования клиентов», — заявил Адель Аль-Салех, генеральный директор SES.

Система O3b mPOWER включает в себя первоначальную группировку из 13 спутников с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, а также обширную наземную инфраструктуру. Оставшиеся пять спутников O3b mPOWER находятся в стадии производства и должны быть запущены в течение следующих полутора лет.