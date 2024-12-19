Налогоплательщикам сообщат о предполагаемых обязательствах по НДС

Министерство финансов подготовило проект Правил и сроков реализации пилотного проекта по автоматизированному расчету баланса налога на добавленную стоимость.

Целью проекта является предварительное информирование налогоплательщика о предполагаемых налоговых обязательствах по НДС за налоговый период. При этом предполагаемый расчет налоговых обязательств по НДС не заменяет фактический расчет налоговых обязательств по НДС и носит исключительно информативный характер, передает Zakon.kz.

Документ определяет порядок ведения автоматизированного расчета НДС и учета балансовой суммы НДС с использованием специального информационного сервиса «e-Тамга». Участниками пилотного проекта являются: органы государственных доходов; плательщик НДС; оператор.

Информация по ЭСФ, декларациям на товары, заявлениям о ввозе и уплате косвенных налогов и платежам в бюджет передается в систему «e-Тамга» посредством информационного взаимодействия РИС с информационными системами КГД МФ РК и министерства. В системе с учетом поступающей информации формируется баланс НДС, который отражается в ИС «ЭСФ» и в налоговом счете системы «е-Тамга». Расчет баланса НДС производится автоматически. Срок реализации пилотного проекта — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 декабря 2024 года.