Утверждена форма декларации на товары электронной торговли

Она будет применяться с момента вступления в силу изменений в ТК ЕАЭС.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила форму декларации на товары электронной торговли и порядок ее заполнения в связи с изменениями в Таможенный кодекс ЕАЭС в области внешней электронной торговли.

«Новые правила обеспечивают современный подход к декларированию товаров электронной торговли с учетом передовых международных стандартов, предусматривающий представление информации и ее обработку в электронном виде с учетом специфики этого сегмента торговли», — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

Декларация на товары электронной торговли будет применяться с момента вступления в силу изменений в ТК ЕАЭС как для товаров, приобретенных физическими лицами напрямую на электронных торговых площадках, так и товаров, реализуемых со складов уже на территории Союза физическим лицам.

25 декабря 2023 года на Высшем Евразийском экономическом совете был подписан Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс Союза в части регулирования внешней электронной торговли.