Белые хакеры будут выявлять уязвимости в критически важных ИС РК

Подписан меморандум между «Правительством для граждан» и TSARKA.

Госкорпорация «Правительство для граждан» и TSARKA объявили о подписании меморандума о сотрудничестве. Это соглашение направлено на повышение уровня информационной безопасности и защиту информации Госкорпорации.

В рамках сотрудничества TSARKA будет активно привлекать багхантеров с платформы Tumar.One для проведения исследований и тестирования, целью которых является выявление и устранение уязвимостей в критически важных информационных системах. Баг-баунти платформа представляет собой инновационную модель, где независимые исследователи в области кибербезопасности смогут тестировать программное обеспечение и сообщать о найденных уязвимостях.

«Подписание меморандума подтверждает приверженность обеих организаций высоким стандартам кибербезопасности, а также важность партнерства между государственными и частными структурами. Этот шаг обеспечит непрерывный мониторинг безопасности и позволит укрепить доверие граждан к информационным системам государственного управления», — отметил Олжас Сатиев, президент TSARKA Group.

«В цифровую эпоху обеспечение безопасности данных становится одним из ключевых аспектов нашей деятельности. Партнеры будут тестировать программное обеспечение и сообщать о выявленных уязвимостях, а мы, в свою очередь, примем комплекс мер для предотвращения взломов, несанкционированного доступа и других угроз. Это позволит Госкорпорации значительно усилить защиту данных и гарантировать их конфиденциальность», — добавил Арман Кенжегалиев, председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Сотрудничество Госкорпорации и TSARKA станет важным шагом к созданию более безопасной цифровой среды для всех граждан и организаций.